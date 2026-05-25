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Lettere & Opinioni
25/05/2026 09:02:00

Marsala: "Un ringraziamento speciale ai medici del reparto di cardiologia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/marsala-un-ringraziamento-speciale-ai-medici-del-reparto-di-cardiologia-450.jpg

Gentile Direttore di TP24,

è mancato il nostro papà e vogliamo ringraziare i medici  e il reparto di cardiologia per come si sono presi cura di lui e di noi, con professinalità e umanità. 

Gentilissimi Dottori e Dottoresse, siamo Angela, Giacomo ed Enza, i figli di V.S. Dopo la sua scomparsa sentiamo il bisogno di ringraziarvi per la professionalità, la dedizione e soprattutto l’umanità con cui lo avete assistito.

In quei giorni difficili ci avete trattati con rispetto e dolcezza, sempre pronti a rispondere e a non lasciarci soli. Avete saputo prendervi cura non solo di lui, ma anche di noi familiari, con parole e gesti che non dimenticheremo.

Grazie anche ai compagni di stanza, persone dolcissime che con la loro vicinanza hanno reso quei momenti meno pesanti.

Il vostro lavoro va oltre la cura medica: è conforto, è presenza, è umanità.
Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto per nostro papà e per noi.

Con riconoscenza profonda,
Angela, Giacomo ed Enza 
 









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