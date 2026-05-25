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» Lavoro
25/05/2026 22:00:00

Marsala, al via il progetto per 25 giovani NEET

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/marsala-al-via-il-progetto-per-25-giovani-neet-450.jpg

Un’opportunità concreta per i giovani che non studiano e non lavorano. La cooperativa sociale Liberi d’Intrecciare lancia a Marsala il progetto “Percorsi di accompagnamento e formazione per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale di Marsala”, rivolto a 35 giovani NEET tra i 18 e i 35 anni residenti in città e in possesso di diploma.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 9 giugno 2026 alle ore 23:59. Il percorso, completamente gratuito, si svolgerà tra giugno e dicembre 2026 e prevede 900 ore di formazione, laboratori, attività pratiche e tirocini, con rimborsi e indennità per i partecipanti.

 

L’iniziativa è promossa dalla Società Cooperativa Sociale “Liberi d’Intrecciare”, dal “Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.” e dal “Centro Studio Cesta”, in co-progettazione con il Comune di Marsala. L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani attraverso attività formative orientate ai servizi turistico-culturali e alla valorizzazione del territorio.

 

Il progetto punta sull’apprendimento pratico attraverso un vero e proprio “Cantiere Impresa”, un modello basato sull’“imparare lavorando”. I partecipanti saranno coinvolti in attività di accompagnamento turistico e naturalistico, organizzazione di eventi, storytelling digitale, laboratori di street art, teatro, danza, fotografia con droni e narrazione delle tradizioni locali.

 

Gli ambiti professionali di riferimento comprendono:

  • accompagnatore turistico;
  • accompagnatore naturalistico;
  • tecnico organizzatore di fiere, convegni ed eventi;
  • tecnico della promozione e comunicazione turistica digitale;
  • altri profili collegati ai servizi culturali e turistici.

Il percorso prevede inoltre la creazione di una “impresa didattica” che offrirà servizi reali al territorio e che potrà evolversi in un’impresa sociale autonoma. I giovani coinvolti saranno chiamati a partecipare attivamente ai processi organizzativi e produttivi, sperimentando un modello di lavoro cooperativo e cittadinanza attiva.

Per partecipare occorre inviare la domanda con curriculum vitae, documento di identità e modulo di richiesta tramite PEC all’indirizzo liberidintrecciarecooperativasociale@pec.it oppure consegnarla a mano presso la sede di Contrada Bosco n.303, a Marsala, dalle 9 alle 18.

L’avviso pubblico e il modulo di domanda sono disponibili sul sito ufficiale della cooperativa: Bando pubblico per 35 giovani NEET

 



Lavoro | 2026-05-25 22:00:00
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