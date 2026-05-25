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Cronaca

» Incidenti
25/05/2026 11:50:00

Scontro tra moto e scooter: morti due giovani di 21  e 23 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/scontro-tra-moto-e-scooter-morti-due-giovani-di-21-e-23-anni-450.jpg

Ancora morti sulle strade siciliane. Due giovani vite si sono spezzate nella notte in un drammatico incidente avvenuto all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci a Catania, dove una moto e uno scooter si sono scontrati violentemente. A perdere la vita sono stati un ragazzo catanese di 21 anni e un giovane di 23 anni originario dello Sri Lanka.

 

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è stato devastante. I due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente e i conducenti sono stati sbalzati sull’asfalto con estrema violenza, riportando ferite gravissime.

 

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare i due ragazzi. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile: entrambi sono morti sul luogo dell’incidente.

 

La Procura di Catania ha già autorizzato la restituzione delle salme alle famiglie. Toccherà ora agli agenti della polizia locale chiarire l’esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.









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