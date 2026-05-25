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Politica

» Elezioni
25/05/2026 16:56:00

Patti verso la vittoria, cresce la distanza con Grillo e Adamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779721055-0-patti-verso-la-vittoria-cresce-la-distanza-con-grillo-e-adamo.jpg

Ore 16,55. Cresce l’entusiasmo al comitato di Andreana Patti, dove iniziano ad arrivare dati sempre più incoraggianti per la candidata del “campo larghissimo”.

 

Secondo i numeri mostrati nel quartier generale della coalizione, con 26 sezioni scrutinate su 80 — circa un terzo del totale — Patti sarebbe al 48,3% con 2.257 voti. Dietro Massimo Grillo al 36,2%, mentre Giulia Adamo si fermerebbe al 14,6%. Più indietro Leonardo Curatolo.

 

Numeri ancora ufficiosi, naturalmente, ma che spiegano bene il clima che si respira nel comitato di Patti, dove cresce minuto dopo minuto la convinzione che la partita possa davvero chiudersi già al primo turno.

 

Se questi dati dovessero consolidarsi anche nelle prossime sezioni, il traguardo del 40% sarebbe abbondantemente superato. E a quel punto, più che sul risultato finale, l’attenzione si sposterebbe sui numeri delle liste e sulle 

preferenze per il futuro consiglio comunale.

 









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