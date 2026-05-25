Marsala, che Consiglio comunale sarà? Parte la corsa ai seggi

25/05/2026 15:00:00

Ore 15:00 – Chi entrerà davvero a Palazzo VII Aprile? E soprattutto: con quali numeri? È una delle grandi domande di questa lunga giornata elettorale marsalese. Perché, accanto alla sfida per il sindaco, c’è quella – spesso ancora più feroce – per il Consiglio comunale. Una battaglia fatta di preferenze, liste, pacchetti di voti, equilibri interni e premio di maggioranza.

C’è molta attesa per capire la forza reale delle coalizioni e il peso dei singoli candidati. I primi rumors indicano alcuni nomi come possibili “macchine da preferenze”. Tra questi Francesco Carini in Fratelli d’Italia, Oresta Alagna per Compatti, ma anche Gabriele Di Pietra, Federica Meo ed Eleonora Milazzo.

Attenzione però anche agli outsider. Nelle ultime ore circolano con insistenza i nomi del medico Daniele Bertolino e dell’ex portavoce del sindaco Gianpiero Abrignani, che potrebbero ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo Consiglio.

Curiosità inevitabile anche attorno a Enzo Sturiano, presidente uscente del Consiglio comunale e vero recordman di preferenze nelle ultime tornate amministrative. Riuscirà a confermare il suo peso elettorale?

I voti alle liste saranno decisivi anche per misurare la tenuta politica delle coalizioni. Soprattutto quella di Andreana Patti. Nel suo campo “larghissimo”, infatti, il peso dell’area moderata e degli ex esponenti del centrodestra potrebbe risultare molto più consistente rispetto a quello dei partiti tradizionali del centrosinistra, come Pd, Verdi e Cinque Stelle.

E poi c’è il grande spettro dello sbarramento al 5%. Una soglia che potrebbe lasciare fuori più di qualcuno. Tra le liste considerate a rischio ci sono Cinque Stelle - Psi, Verdi, Arcobaleno, Marsala Civica, alcune liste legate a Massimo Grillo e anche Coraggio e Passione.

Per molti candidati, insomma, oggi non si decide soltanto chi governerà Marsala. Si decide anche chi continuerà a fare politica domani.



