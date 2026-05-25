Marsala al voto: Andreana Patti avanti, è già vittoria al primo turno? 

25/05/2026 15:00:00

Ore 15,30. È iniziato lo scrutinio e, almeno nelle primissime schede aperte nei seggi di Marsala, le indiscrezioni della vigilia sembrano trovare conferma.

Andreana Patti appare avanti nelle prime sezioni scrutinate ed è, al momento, la candidata più votata. Naturalmente siamo ancora alle battute iniziali dello spoglio, ma il dato che emerge dai primi verbali e dalle telefonate che arrivano dai rappresentanti di lista conferma il clima percepito negli ultimi giorni di campagna elettorale.

Dietro di lei, almeno per ora, è testa a testa tra Massimo Grillo e Giulia Adamo. Il punto decisivo sarà capire quale distanza separa i due inseguitori dalla candidata del “campo larghissimo” e soprattutto se Patti riuscirà davvero a superare la soglia del 40%, evitando così il ballottaggio.

Intanto dai seggi arriva un’altra indicazione importante: i presidenti stanno procedendo allo scrutinio delle schede una ad una in maniera completa, verificando contemporaneamente voto al sindaco, liste e preferenze. Una scelta che rende il conteggio più preciso ma inevitabilmente più lento.

Tradotto: sarà uno spoglio lungo. Molto lungo. E a Marsala, quando i tempi si allungano, aumentano anche ansia, telefonate, proiezioni improvvisate e conteggi paralleli fatti nei comitati elettorali.

Ore 15,00. Le urne sono chiuse. I giochi sono fatti. Adesso comincia il pomeriggio più lungo per capire chi sarà il prossimo sindaco di Marsala.

Da questo momento in poi parleranno soltanto le schede, i verbali e lo spoglio. Ma, come sempre accade nelle città di provincia, i rumor iniziano a correre molto prima dei dati ufficiali. E i segnali raccolti nelle ultime settimane, tra comizi, piazze piene, facce tirate nei comitati e telefonate dell’ultima ora, raccontano una partita che potrebbe anche chiudersi subito.

La candidata del “campo larghissimo”, Andreana Patti, sostenuta da un’alleanza che mette insieme Cinque Stelle, Pd, Verdi e pezzi dell’ex centrodestra, viene indicata da molti come la favorita. Secondo le sensazioni della vigilia potrebbe persino superare il 40%, soglia che significherebbe vittoria al primo turno e niente ballottaggio.

Più complicata, invece, la rincorsa degli inseguitori.

Da una parte Giulia Adamo, scelta dal centrodestra dopo settimane di trattative, tensioni e litigi interni. Una candidatura arrivata forse tardi, ma che punta sull’esperienza politica e sulla capacità di recuperare voti nelle ultime ore.

Dall’altra il sindaco uscente Massimo Grillo, che ha giocato una lunga campagna elettorale fatta di inaugurazioni, cantieri, conferenze stampa e tagli di nastro. Ma il vero problema, secondo molti osservatori, resta la debolezza delle liste che lo sostengono.

Dietro, molto dietro, Leonardo Curatolo, presenza soprattutto simbolica in questa competizione elettorale.

Adesso si apre la lunga diretta dello scrutinio. E come sempre, a Marsala, sarà una notte di numeri, telefonate, facce tese, esultanze premature e calcoli fatti sui tovagliolini dei bar.

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