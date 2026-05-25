Le prime parole di Andreana Patti, la nuova Sindaca di Marsala
Ore 18,10. La voce è rotta dall’emozione, le lacrime scendono mentre intorno al comitato continuano cori, applausi e abbracci. Andreana Patti parla in diretta ai microfoni di Tp24 e Rmc 101 da nuova sindaca di Marsala.
“Vogliamo tornare a fare vivere Marsala. Grazie a tutti” dice commossa, quasi senza voce. Poi il ringraziamento più sentito: “Grazie soprattutto a chi è tornato a Marsala anche da fuori per votarmi”.
Davanti ai numeri ormai chiarissimi dello scrutinio, Patti prova comunque a mantenere prudenza: “Io sono poco pratica di numeri ed elezioni, aspettiamo il dato ufficiale. Però sì, siamo veramente lanciati verso la vittoria”.
E subito guarda già ai primi problemi concreti della città. “Da dove si comincia? Dalla normalizzazione dei servizi. Le strade illuminate, le buche riparate, e uno sguardo serio verso le fragilità. Ci prenderemo cura della città”.
Con questa vittoria, Andreana Patti diventa la seconda donna nella storia a guidare Marsala dopo Giulia Adamo, eletta nel 2013.
Alla domanda se sarà “la sindaca di tutti”, Patti risponde con un messaggio che sembra anche una dichiarazione politica dopo una campagna elettorale molto dura: “Per troppo tempo ci sono state liste di proscrizione. Da domani si amministra per tutti e la casa comunale sarà aperta a tutti”.
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