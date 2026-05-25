Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
25/05/2026 20:27:00

Grillo: "Vince la sinistra. Rimarrò consigliere"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/grillo-vince-la-sinistra-rimarro-consigliere-450.jpg

Ore 20,22. Massimo Grillo ha raggiunto il suo comitato elettorale, dove è stato accolto dai sostenitori rimasti fino alla fine dello scrutinio.

 

Intervistato da Tp24, il sindaco uscente ha annunciato che accetterà il ruolo di consigliere comunale come secondo candidato sindaco più votato. “Resterò in consiglio comunale per vigilare sulle opere che abbiamo messo in cantiere, affinché non si perdano” ha dichiarato.

 

Grillo ha quindi fatto gli auguri di buon lavoro alla nuova sindaca Andreana Patti, definendola però una candidata “di sinistra”, quasi a voler marcare subito la differenza politica tra le due esperienze amministrative.

 

Poi l’affondo verso il centrodestra che, nei mesi scorsi, ha scelto di non sostenerlo per un secondo mandato: Grillo ha attaccato apertamente quei partiti che “non hanno voluto la sua candidatura”, rivendicando invece il lavoro svolto negli ultimi anni e ringraziando la comunità politica e civica che lo ha sostenuto fino alla fine.

 

Parole che sembrano già aprire il nuovo scenario politico del dopo voto: da una parte la larga maggioranza che sosterrà Andreana Patti, dall’altra un’opposizione che, almeno nelle intenzioni di Grillo, promette battaglia in aula consiliare.

 









Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...