Grillo: "Vince la sinistra. Rimarrò consigliere"

Ore 20,22. Massimo Grillo ha raggiunto il suo comitato elettorale, dove è stato accolto dai sostenitori rimasti fino alla fine dello scrutinio.
Intervistato da Tp24, il sindaco uscente ha annunciato che accetterà il ruolo di consigliere comunale come secondo candidato sindaco più votato. “Resterò in consiglio comunale per vigilare sulle opere che abbiamo messo in cantiere, affinché non si perdano” ha dichiarato.
Grillo ha quindi fatto gli auguri di buon lavoro alla nuova sindaca Andreana Patti, definendola però una candidata “di sinistra”, quasi a voler marcare subito la differenza politica tra le due esperienze amministrative.
Poi l’affondo verso il centrodestra che, nei mesi scorsi, ha scelto di non sostenerlo per un secondo mandato: Grillo ha attaccato apertamente quei partiti che “non hanno voluto la sua candidatura”, rivendicando invece il lavoro svolto negli ultimi anni e ringraziando la comunità politica e civica che lo ha sostenuto fino alla fine.
Parole che sembrano già aprire il nuovo scenario politico del dopo voto: da una parte la larga maggioranza che sosterrà Andreana Patti, dall’altra un’opposizione che, almeno nelle intenzioni di Grillo, promette battaglia in aula consiliare.
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