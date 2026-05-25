Gibellina e Campobello, avanti Sutera e Mangiaracina

25/05/2026 16:28:00

Ore 16:30 – Prime indicazioni dallo scrutinio in corso a Gibellina e Campobello di Mazara. I dati restano ancora molto parziali, ma iniziano ad emergere le prime tendenze della serata elettorale.

A Gibellina, dopo le primissime sezioni scrutinate, sembra delinearsi un testa a testa tra Salvatore Sutera e Giuseppe Fazzino. Secondo gli ultimi aggiornamenti raccolti da Tp24, Sutera sarebbe in vantaggio con 204 voti, seguito da Fazzino a quota 98. Più staccati Daniela Pirrello con 94 voti e Gianluca Navarra con 52.

In precedenza, dai primi dati parziali, Fazzino e Pirrello erano apparsi appaiati a quota 48 voti, con Navarra a 19 e Sutera ancora fermo nelle prime comunicazioni. Numeri che confermano quanto lo scrutinio sia ancora in evoluzione e soggetto a cambiamenti rapidi.

A Campobello di Mazara, invece, i dati raccolti finora mostrano un vantaggio abbastanza netto per Daniele Mangiaracina, che avrebbe ottenuto 635 voti. Dietro di lui Piero Di Stefano con 436 preferenze, mentre Gioacchina Catanzaro si fermerebbe per ora a 94 voti.

Uno scenario che, se confermato nelle prossime sezioni, potrebbe già indirizzare la corsa verso un confronto a due. Ma lo scrutinio è ancora lungo e i dati restano molto parziali.

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