Comunali, cresce l'affluenza nel trapanese: Gibellina supera il 53%, Campobello sfiora il 46%

Cresce la partecipazione degli elettori nei comuni chiamati al voto in provincia di Trapani. Alla chiusura dei seggi delle ore 23, i dati confermano un aumento dell’affluenza rispetto alle precedenti amministrative del 2020, con Gibellina che si conferma il comune con la più alta percentuale di votanti sulla base degli aventi diritto e Campobello di Mazara che registra un netto incremento.
A Campobello di Mazara l’affluenza ha raggiunto il 45,80%, con 5.202 cittadini che si sono recati alle urne. Il dato segna una crescita del 3,68% rispetto alla precedente tornata elettorale comunale.
Numeri ancora più alti a Gibellina, dove alle 23 aveva votato il 53,84% degli aventi diritto, pari a 2.049 elettori. Anche qui si registra un aumento rispetto al 2020, con un incremento del 4,01%.
I seggi riapriranno alle 7 di lunedì 25 maggio e resteranno aperti fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio elettorale che potrebbe consegnare già nel pomeriggio i primi risultati definitivi delle amministrative.