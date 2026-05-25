Campobello di Mazara ha il suo nuovo sindaco: è Daniele Mangiaracina.
Campobello di Mazara ha il suo nuovo sindaco: è Daniele Mangiaracina. Lo scrutinio non è ancora formalmente concluso, ma il risultato appare ormai definitivo e il candidato di “Rinascita Campobellese” è stato già accolto dai suoi sostenitori come il nuovo primo cittadino.
L’andamento delle prime sezioni scrutinate, che già nel pomeriggio indicava un vantaggio consistente, si è confermato con il passare delle ore. Alle 18, davanti al comitato elettorale di via Garibaldi, è partita la festa. Una scena quasi simbolica, con i due comitati elettorali uno di fronte all’altro, separati da poche decine di metri: da una parte applausi, abbracci e cori; dall’altra il silenzio e le prime riflessioni sulla sconfitta.
Mangiaracina ha staccato nettamente Piero Di Stefano, con una forbice che alle 18 era già di oltre 500 voti e destinata ad ampliarsi con il completamento dello scrutinio. Un risultato largo, forse persino oltre le aspettative della vigilia, che segna una vittoria politica molto chiara.
Per Daniele Mangiaracina si tratta di un ritorno clamoroso sulla scena amministrativa campobellese. Era stato sindaco fino al 2006. Poi la sfida contro Ciro Caravà, persa nettamente, e infine vent’anni lontano dalla politica attiva. Fino alla decisione, pochi mesi fa, di tornare in campo con la lista “Rinascita Campobellese”.
I cittadini hanno invece bocciato Piero Di Stefano, presidente uscente del Consiglio comunale e considerato da molti come il candidato della continuità rispetto all’amministrazione guidata da Giuseppe Castiglione.
In una città ancora segnata dal peso mediatico e simbolico degli anni della latitanza di Matteo Messina Denaro, il voto assume anche il significato di una nuova fase politica e amministrativa.
Si attendono adesso soltanto i dati ufficiali definitivi e la composizione del nuovo Consiglio comunale.
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