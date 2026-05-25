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» Dai Comuni
25/05/2026 09:30:00

Petrosino, inaugurato il nuovo asilo nido "Vincenzo Cuoco": realizzato con i fondi del PNRR

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/petrosino-inaugurato-il-nuovo-asilo-nido-vincenzo-cuoco-realizzato-con-i-fondi-del-pnrr-450.jpg

Un nuovo spazio dedicato all’infanzia entra ufficialmente a far parte del patrimonio pubblico di Petrosino. È stato inaugurato sabato il nuovo asilo nido “Vincenzo Cuoco”, opera realizzata grazie ai fondi del PNRR intercettati dall’Amministrazione comunale.

 

La nuova struttura potrà accogliere 25 bambini ed è stata progettata per offrire ambienti moderni, sicuri e funzionali, con l’obiettivo di garantire servizi educativi di qualità e rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio. L’intervento rappresenta uno degli investimenti più significativi degli ultimi anni nel settore dell’infanzia e dei servizi sociali del Comune.

 

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giacomo Anastasi, che ha sottolineato il valore dell’opera per la comunità petrosilena: “L’inaugurazione di un’opera pubblica è sempre un momento importante per un Sindaco. Quando ad essere inaugurata è un'opera dedicata ai nostri bambini, l'emozione è ancora più forte e intensa. L'apertura del nuovo Asilo Nido rappresenta un traguardo importante per Petrosino. Grazie alla capacità dell’Amministrazione di intercettare i fondi del PNRR, oggi consegniamo una struttura moderna e sicura dedicata ai più piccoli. È un segnale concreto di crescita e attenzione alle famiglie. È soprattutto un investimento nel futuro della nostra Petrosino.”

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Antonella Pipitone, che ha evidenziato il lavoro svolto durante tutte le fasi del progetto: “Questa nuova opera pubblica è motivo di orgoglio per tutta la comunità. Abbiamo seguito ogni fase del progetto con impegno e determinazione, riuscendo a realizzare una struttura moderna e funzionale che rappresenta un risultato importante per Petrosino. Un’opera che segna una nuova stagione di crescita e sviluppo per il nostro territorio.”

 

Nel corso dell’inaugurazione, l’Amministrazione comunale ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: il RUP geom. Cocchiara, l’impresa Voti Srl che ha eseguito i lavori e l’architetto Giuseppe Junior De Vita, che ha coordinato le varie fasi dell’intervento, compresa la gestione e la rendicontazione dei fondi del PNRR.

 









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