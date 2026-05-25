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» Dai Comuni
25/05/2026 00:00:00

Il caso Funtanazza, il sindaco di Alcamo scrive al Libero Consorzio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/il-caso-funtanazza-il-sindaco-di-alcamo-scrive-al-libero-consorzio-450.jpg

Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha inviato una nota al Libero Consorzio Comunale di Trapani sulla vicenda della Funtanazza, area situata nella Riserva Naturale Orientata del Monte Bonifato.

 

Nella comunicazione, il primo cittadino sottolinea che il sito rappresenta un bene di interesse ambientale, paesaggistico e identitario per il territorio, e ribadisce la necessità che eventuali decisioni tengano conto della tutela della fruizione pubblica, della sostenibilità ambientale, della trasparenza e della partecipazione civica.

 

La posizione arriva anche in seguito alle richieste di alcune associazioni locali che hanno chiesto lo stop a ipotesi di privatizzazione dell’area.

Surdi propone infine l’avvio di un confronto con il Libero Consorzio, attraverso un incontro, per individuare soluzioni condivise e compatibili con l’interesse pubblico.

 

 









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