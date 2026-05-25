Il caso Funtanazza, il sindaco di Alcamo scrive al Libero Consorzio

È entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione della via Monte Cervino, popolosa arteria del quartiere Trasmazaro a Mazara del Vallo. A renderlo noto è stato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Gasparino Giacalone.I...
Giovedì 28 maggio, dalle 14:30 alle 18:00, lo spazio formativo di Liuzza in contrada San Silvestro ospita una demo collettiva dedicata alle nuove tendenze della colazione in pasticceria. A condurla sarà Ciro...
Gli enti locali siciliani sono sempre meno attrattivi e rischiano di non riuscire più a garantire adeguatamente i servizi ai cittadini. È l’allarme lanciato da ANCI Sicilia nel corso della giornata formativa dedicata al nuovo...
La campagna fiscale 2026 è già in corso e per migliaia di contribuenti trapanesi è il momento di raccogliere documenti, verificare detrazioni e presentare la dichiarazione dei redditi. Quest'anno le...