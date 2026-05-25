Trapani, "Riscopriamo i Classici": alla Biblioteca Fardelliana appuntamento con "Retablo" di Vincenzo Consolo

25/05/2026 13:43:00

Venerdì 29 maggio, alle 17.30, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospita un nuovo appuntamento della rassegna "Riscopriamo i Classici", questa volta dedicato a "Retablo" di Vincenzo Consolo. Ingresso libero.

Il romanzo e il suo legame con Trapani

Pubblicato nel 1987, "Retablo" è ambientato nel Settecento e racconta il viaggio attraverso la Sicilia occidentale di due figure: il pittore milanese Fabrizio Clerici, in fuga da un amore infelice, e il frate siciliano Isidoro, travolto dalla passione per la misteriosa Rosalia. Il loro percorso tocca luoghi del territorio trapanese — Segesta, Selinunte, le saline, lo Stagnone di Marsala, Mozia — e diventa un itinerario nella memoria e nella storia dell'isola.

Il legame tra Consolo e Trapani non è solo narrativo. Parte dell'immaginario del romanzo nasce proprio in città, tra i vicoli, il porto, la tradizione artigiana del corallo e le ricerche condotte dallo scrittore alla stessa Fardelliana che ora ospita l'incontro.

Letture e analisi critica

A guidare il pubblico nella rilettura saranno Ornella Fulco e Giampiero Montanti, che proporranno la lettura di brani scelti, e Stefania La Via, che curerà la narrazione della trama e l'analisi critica dell'opera. Una formula già sperimentata nei precedenti appuntamenti della rassegna.

Tra i temi al centro della serata: il viaggio come ricerca e fuga, la struttura narrativa a trittico, la figura di Rosalia e la lingua di Consolo, costruita su innesti lessicali, echi del siciliano antico e una marcata musicalità poetica.

Informazioni

L'iniziativa rientra nel progetto "Trapani Città che legge", con il patrocinio del Comune di Trapani e la collaborazione della Biblioteca Fardelliana. L'evento è inserito nel programma de "Il Maggio dei Libri" e della rete siciliana "Gli Olmi" per la valorizzazione delle biblioteche e la scoperta del territorio attraverso le opere che lo raccontano.

Quando: venerdì 29 maggio 2026, ore 17.30 Dove: Biblioteca Fardelliana, Trapani Ingresso: libero



