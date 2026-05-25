Marsala, caccia al tesoro per bambini al Parco Archeologico di Lilibeo

25/05/2026 09:00:00

Una caccia al tesoro tra le tracce dell’antica Lilybaeum. Domenica 14 giugno, alle 10.30, al Parco Archeologico di Lilibeo a Marsala, torna l’appuntamento con ArcheoFamily, il ciclo di attività per famiglie curato dagli archeologi di ArcheOfficina.

Per la grande richiesta viene riproposta la “Caccia al Tesoro a Capo Boeo”, un laboratorio didattico pensato per bambini dai 5 agli 11 anni. I piccoli partecipanti, accompagnati dagli archeologi, seguiranno mappe, indizi ed enigmi lungo un percorso tra strade, monumenti e paesaggi del promontorio, alla scoperta della storia della città antica.

L’attività punta a far conoscere l’archeologia attraverso il gioco, rendendo i bambini protagonisti dell’esplorazione e della ricostruzione di un frammento del passato di Marsala.

L’appuntamento è alla biglietteria del Parco Archeologico, in piazza della Vittoria, a Porta Nuova. La durata prevista è di circa due ore e mezza. Il ticket è di 8 euro a bambino e comprende visita e laboratorio.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni è possibile contattare il numero 351 4849420 oppure scrivere a lilibeo@archeofficina.com.



