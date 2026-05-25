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Cultura
25/05/2026 09:00:00

Marsala, caccia al tesoro per bambini al Parco Archeologico di Lilibeo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779691685-0-marsala-caccia-al-tesoro-per-bambini-al-parco-archeologico-di-lilibeo.jpg

Una caccia al tesoro tra le tracce dell’antica Lilybaeum. Domenica 14 giugno, alle 10.30, al Parco Archeologico di Lilibeo a Marsala, torna l’appuntamento con ArcheoFamily, il ciclo di attività per famiglie curato dagli archeologi di ArcheOfficina.

 

Per la grande richiesta viene riproposta la “Caccia al Tesoro a Capo Boeo”, un laboratorio didattico pensato per bambini dai 5 agli 11 anni. I piccoli partecipanti, accompagnati dagli archeologi, seguiranno mappe, indizi ed enigmi lungo un percorso tra strade, monumenti e paesaggi del promontorio, alla scoperta della storia della città antica.

 

L’attività punta a far conoscere l’archeologia attraverso il gioco, rendendo i bambini protagonisti dell’esplorazione e della ricostruzione di un frammento del passato di Marsala.

 

L’appuntamento è alla biglietteria del Parco Archeologico, in piazza della Vittoria, a Porta Nuova. La durata prevista è di circa due ore e mezza. Il ticket è di 8 euro a bambino e comprende visita e laboratorio.

 

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni è possibile contattare il numero 351 4849420 oppure scrivere a lilibeo@archeofficina.com.









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