A Marsala la XI edizione della History and Politics Sumemr School

25/05/2026 20:00:00

Dal 23 al 27 giugno Marsala ospiterà l’XI edizione della History and Politics Summer School, quest’anno dedicata al tema “Politics After Tomorrow: teorie e istituzioni per il XXI secolo”.

La scuola estiva riunisce studiosi, esperti del mondo accademico e protagonisti della cultura per confrontarsi insieme a studenti e studentesse sulle grandi questioni del presente. Promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Palermo, l’iniziativa si distingue per il suo approccio interdisciplinare, che mette in dialogo scienze politiche e sociali con storia, filosofia, diritto, neuroscienze e informatica.

Al centro dell’edizione 2026 vi sarà il tema dell’impatto delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale sulla vita degli individui e delle comunità. In un contesto segnato da profonde trasformazioni storiche e antropologiche, la Summer School si propone di interrogarsi sulle teorie e sulle istituzioni politiche del futuro, esplorando gli scenari che attendono la società contemporanea.

L’evento si svolgerà nella cornice paesaggistica e culturale di Marsala, tra il mare e alcuni dei siti archeologici più suggestivi del Mediterraneo. La History and Politics Summer School si conferma così non solo come momento di formazione, ma anche come occasione di confronto e costruzione di una rete stabile di relazioni tra studiosi e studiose.

Per partecipare è possibile scrivere all’indirizzo: hpsummerschool@unipa.it.



