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Cronaca
25/05/2026 13:06:00

SuperEnalotto, la fortuna passa da Campobello: centrato un “5” da quasi 50 mila euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/superenalotto-la-fortuna-passa-da-campobello-centrato-un-5-da-quasi-50-mila-euro-450.jpg

La fortuna fa tappa in provincia di Trapani. Nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 22 maggio 2026, in Sicilia è stato centrato un “5” da 49.817,35 euro.

 

La vincita è stata realizzata a Campobello di Mazara, presso l’esercizio “The House On The Station”, in piazza Stazione snc. A riportarlo è Agipronews.

 

Nessun “6”, invece, nell’ultima estrazione. Il jackpot continua così a crescere e per il prossimo concorso, in programma martedì 26 maggio, arriva a 169,9 milioni di euro

Una cifra di quelle che fanno sognare, anche chi di solito dice di non giocare mai. Poi, chissà perché, una schedina ogni tanto la fa.

 

L’ultimo “6” al SuperEnalotto risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, vennero vinti 35,4 milioni di euro.



Cronaca | 2026-05-25 09:09:00
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