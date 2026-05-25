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Cronaca
25/05/2026 20:40:00

Sparatoria a Palermo, ragazza ferita alla testa 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/sparatoria-a-palermo-ragazza-ferita-alla-testa-450.jpg

Notte di violenza nel cuore della movida palermitana. Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita alla testa durante una sparatoria avvenuta intorno alle 2.30 tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella, a Palermo. Per il possesso dell’arma è stato arrestato Pietro Graziano, 23 anni, trovato dai carabinieri nella sua abitazione poche ore dopo i fatti.

 

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una rissa scoppiata in strada tra alcuni giovani. Spintoni, pugni e tensione crescente, fino a quando uno dei presenti avrebbe estratto una pistola da un borsello e aperto il fuoco.

 

Quattro i colpi esplosi. Uno dei proiettili ha colpito un suv Audi Q3 all’interno del quale si trovava una giovane, identificata con le iniziali A.B. La ragazza è stata raggiunta alla testa da un colpo che le ha provocato una frattura della teca cranica: il proiettile, secondo quanto emerso, si è fermato sotto la cute nella zona temporo-parietale destra.

 

La 22enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, dove in mattinata è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

 

I carabinieri hanno rintracciato Pietro Graziano nella sua abitazione. Sul giovane è stato effettuato il test dello stub, l’esame utilizzato per rilevare eventuali residui di polvere da sparo su mani e indumenti, che avrebbe dato esito positivo. Il 23enne è stato arrestato per il possesso dell’arma e nelle prossime ore sarà interrogato dal pubblico ministero.

 

Agli investigatori avrebbe dichiarato che non era sua intenzione sparare. Restano ora da chiarire il movente della rissa, la dinamica esatta degli spari e il ruolo delle altre persone coinvolte nella notte di caos nel centro di Palermo.



Cronaca | 2026-05-25 09:09:00
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