Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato al Teatro Ariston di Trapani 

25/05/2026 10:40:00

Si è svolta al Teatro Ariston di Trapani la tappa trapanese della seconda edizione di “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato”, progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

All’incontro hanno partecipato oltre 300 studenti di quattro scuole. L’evento è stato moderato dal vice questore Adelaide Tedesco, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Trapani, e dal commissario capo Amelia D’Angelo, vice dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Ad aprire la manifestazione è stato il questore Egidio Di Giannantonio, alla presenza del prefetto Daniela Lupo, del sindaco Giacomo Tranchida e della professoressa Anna Maria Ilardi, delegata dal dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Davide Nugnes.

La mattinata si è aperta con il monologo di uno studente dell’Istituto superiore “Rosina Salvo”, dedicato a chi ha ispirato il proprio percorso ai principi di giustizia e legalità. Sono seguite esibizioni musicali, performance teatrali e momenti di confronto.

Sul palco si sono alternati studenti del “Rosina Salvo”, del liceo classico scientifico “Fardella-Ximenes” e degli istituti comprensivi “Mazzini” e “Bassi Catalano” di Trapani. Apprezzata anche l’esibizione di una giovane solista del coro “Trentapiedi” dell’istituto Mazzini.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla prevenzione, alla sicurezza e al rispetto delle regole. Il referente Oscad della Questura ha parlato dei fenomeni discriminatori, mentre la Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, dopo la proiezione del video “Imperfetta”, ha approfondito i rischi legati all’uso dei social.

Spazio anche agli interventi della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, con attività interattive sulla sicurezza in strada e nelle stazioni. Gli studenti hanno partecipato anche a un quiz tramite Kahoot; i primi tre classificati sono stati premiati dal vicario del questore, Rosaria Maida.

Una mattinata dedicata al confronto tra Polizia e studenti, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi ai temi della legalità, della sicurezza e della responsabilità civica.



