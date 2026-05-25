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Cronaca
25/05/2026 14:44:00

Mazara, muore soffocata alla festa della prima comunione del nipote

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/mazara-muore-soffocata-alla-festa-della-prima-comunione-del-nipote-450.jpg

Doveva essere un giorno di festa, uno di quelli da ricordare con le fotografie, i sorrisi, i parenti riuniti attorno a un bambino nel giorno della sua Prima Comunione. Invece, la serata si è trasformata in tragedia.

 

Una donna anziana è morta ieri sera a Mazara del Vallo dopo essersi sentita male durante il ricevimento organizzato per la comunione del nipote. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna avrebbe avuto un boccone di cibo “andato di traverso” durante l’antipasto.

 

La scena si sarebbe consumata davanti agli occhi dei familiari e degli invitati. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso: alla festa erano presenti diversi medici, secondo quanto riferito a Tp24, che hanno immediatamente cercato di praticare tutte le manovre necessarie per salvarla. Ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. La vittima sarebbe la nonna del bambino che ieri celebrava la Prima Comunione.

 

Una tragedia improvvisa che ha lasciato sotto shock familiari e invitati. Un giorno che doveva essere di gioia e che, invece, quella famiglia ricorderà per sempre nel modo più doloroso.



Cronaca | 2026-05-25 09:09:00
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