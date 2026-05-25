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Cronaca
25/05/2026 10:40:00

Fermato con crack e hashish, arrestato un 19enne ad Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779698596-0-fermato-con-crack-e-hashish-arrestato-un-19enne-ad-alcamo.jpg

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 19 enne di Partinico trovato in possesso di Hashish e Crack.


Il 19enne era stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale mentre percorreva quel centro abitato alla guida della sua auto, i militari dell’Arma insospettiti dall’atteggiamento di estremo nervosismo e dal tentativo di occultare un involucro all’interno del veicolo procedevano ad una perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale rinvenivano un involucro in plastica contenente circa 200 grammi di Crack e circa 100 grammi di Hashish, non che la somma contante di 560 euro in banconote di vario taglio verosimilmente proventi di attività di spaccio.

 

Denaro e stupefacente venivano posti sotto sequestro e a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 19enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.
 



Cronaca | 2026-05-25 09:09:00
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