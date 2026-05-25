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Cronaca
25/05/2026 09:09:00

Buongiorno24 del 25 Maggio 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e capire i fatti più importanti del giorno.

 

Oggi è il giorno della verità. A Marsala si vota fino alle 15 per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Dopo settimane di campagna elettorale, confronti pubblici, polemiche e promesse, è il momento del responso delle urne. La sfida tra Massimo Grillo, Andreana Patti, Giulia Adamo e Leonardo Curatolo entra nella fase decisiva. Dalle 15 partirà la lunga diretta elettorale di Tp24 e Rmc 101 con aggiornamenti in tempo reale, dati sull’affluenza, spoglio e commenti fino alla proclamazione del nuovo quadro politico cittadino.

 

Ma quella di oggi è anche una giornata elettorale che riguarda tutta la Sicilia. Sono 71 i Comuni chiamati al voto, con riflettori puntati soprattutto sui tre capoluoghi: Messina, Agrigento ed Enna. Proprio a Messina si registra un record assoluto di candidati: quasi duemila nomi in corsa e una scheda elettorale “formato lenzuolo” che ha fatto discutere elettori e scrutatori.

 

Nelle ultime ore continuano intanto a far discutere i temi della sicurezza. A Mazara del Vallo una ragazza di 17 anni è stata rapinata in pieno centro storico da un uomo armato, mentre sul lungomare San Vito una tredicenne è stata investita sulle strisce pedonali ed è adesso ricoverata in condizioni gravissime all’Ismett di Palermo.

 

Sempre a Mazara, un violento incidente nella notte sul ponte di via Piersanti Mattarella ha provocato danni a diverse auto parcheggiate. Il conducente della vettura che ha causato lo schianto è poi fuggito abbandonando il mezzo.

 

A Paceco i carabinieri hanno arrestato un uomo di 72 anni trovato in possesso di un fucile con matricola abrasa e munizioni clandestine. A Trapani e Castelvetrano, invece, mercoledì saranno inaugurati i nuovi pronto soccorso degli ospedali Sant’Antonio Abate e Vittorio Emanuele II.

 

Parleremo anche della nuova allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per tutta la Sicilia dopo il weekend quasi estivo, e della tragedia che ha sconvolto Pozzallo, dove un bambino di 8 anni è morto dopo un ricovero per un’otite: la Procura ha aperto un’inchiesta.

 

E poi le parole del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia sulla rete di protezione che per anni avrebbe coperto la latitanza di Matteo Messina Denaro, e il dolore di Marsala per la scomparsa del dottor Peppino Clemente, pediatra amatissimo e punto di riferimento per generazioni di famiglie marsalesi.

Dalle 9.30 siamo in diretta per raccontare e spiegare le notizie del giorno. E dalle 15, sempre su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, la grande no stop elettorale dedicata allo scrutinio e ai risultati delle amministrative 2026. Perché informare, capire e seguire insieme quello che accade resta il nostro lavoro.

 



Cronaca | 2026-05-25 09:09:00
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Buongiorno24 del 25 Maggio 2026

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