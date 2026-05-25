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Cronaca
25/05/2026 07:14:00

25 Maggio: flop Milan e Juve, scontri allo stadio, 90 missili su Kiev, amministrative

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/25-maggio-flop-milan-e-juve-scontri-allo-stadio-90-missili-su-kiev-amministrative-450.jpg

E' il 25 Maggio 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

Il Como e la Roma in Champions League, la Juventus e il Milan a sorpresa fuori dal più importante appuntamento europeo: con questo clamoroso risultato si è chiusa l’ultima caldissima giornata di campionato
• Prima del derby di Torino un tifoso bianconero di 36 anni è stato gravemente ferito alla testa e nella notte ha subito un delicato intervento chirurgico. Gli ultrà juventini avrebbero voluto far saltare la partita, che è iniziata con grande ritardo ed è finita 2-2
• L’accordo tra Usa e Iran annunciato da Trump non è ancora cosa fatta. È stato lo stesso presidente a dire che è pronto al 95 per cento e a far slittare l’intesa di una settimana
• Ieri a Washington si è temuto un attentato: un uomo di 21 anni, con un passato di malattie mentali, ha sparato nei pressi della Casa Bianca ed è stato ucciso dagli agenti della sicurezza
• La vendetta di Putin si è abbattuta su Kiev e l’Ucraina: ieri i russi hanno attaccato con 600 droni e 90 missili, tra i quali uno in grado di portare ordigni atomici


• L’economia russa rischia la recessione e il blocco delle esportazioni di petrolio e gas aggrava la crisi economica
• Ieri, nella prima giornata di voto per le elezioni amministrative, l’affluenza è stata in calo di circa 4 punti. Oggi si vota fino alle 15
• Sono arrivati in Italia tutti e cinque i corpi dei sub morti alle Maldive. Oggi verranno dati gli incarichi per eseguire le autopsie e altri esami. Intanto le autorità dell’arcipelago preparano una stretta sulle immersioni
• Migliaia di persone hanno partecipato al funerale laico di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, celebrato a Pollenzo, nella sede della sua università di Scienze Gastronomiche
• Kimi Antonelli sulla sua Mercedes continua la sua marcia trionfale in Formula 1. In Canada ha vinto il quarto Gp consecutivo. Le Ferrari sono arrivate seconda e quarta
• Un pieno di benzina costa 24,7 euro in più rispetto a 10 anni fa. E con il gasolio va anche peggio. Lo dicono i dati diffusi dal Codacons
• Il tratto ferroviario tra Genova e Milano sarà percorribile in 55 minuti, ma solo nel 2030. Intanto è stata completata una galleria essenziale per l’alta velocità
• Il Quirinale ha lanciato una campagna per la raccolta di minivideo fatti dai cittadini sugli 80 anni della Repubblica
• Un piccolo aereo è precipitato a Polpenazze, sulla sponda bresciana del Garda. Il pilota di 74 anni è morto sul colpo
• Il miliardario americano Scott Borba a 50 anni ha deciso di farsi prete: «altro che soldi e feste. Non sono mai stato così felice»
• A La Mecca sono arrivati oltre un milione 600 mila fedeli per i riti dell’annuale pellegrinaggio, che iniziano oggi e proseguono fino a venerdì
• A Cipro il voto per il Parlamento ha premiato l’estrema destra e indebolito il governo centrista vicino all’Europa
• Il Papa ha visitato la Terra dei fuochi: si è rivolto ai parenti delle vittime per consolarli e chiedere la punizione di chi ha inquinato
• È di 90 morti il bilancio provvisorio dell’esplosione di una miniera di gas in Cina
• In California sono state evacuate 40 mila persone perché un enorme serbatoio di metil metacrilato ha iniziato a perdere
• Nel torinese un uomo si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon. Non si tratterebbe però di una protesta contro il colosso americano ma di un gesto causato da motivi personali
• A Bari due medici, un uomo e una donna, sono stati aggrediti all’interno dell’ospedale da parenti di una signora che voleva essere ricoverata
• Una violenta rapina è stata compiuta nella villa ginevrina dell’ex pilota Alain Prost
• Al Roland Garros gli italiani Cinà e Sonego hanno passato il turno. E oggi arriva Sinner
• Dopo l’arrivo in volata a Milano, il Giro d’Italia oggi riposa. La maglia rosa è del danese Jonas Vingegaard
• La Palma d’Oro a Cannes quest’anno è andata al registra romeno Cristian Murgiu, che la vince per la seconda volta, per il film Fjord
• Sono scomparsi Dolphia Blocker (83 anni), moglie del protagonista di Bonanza Dan Blocker; l’attore statunitense Gritz Chapman (52); l’imprenditore Mauriizio Gozzellino (90) che inventò il Crodino; l’attore canadese Peter Helm (75); il sassofonista inglese Dick Parry (84)

Titoli
Corriere della sera: Trump congela l’intesa
la Repubblica: Accordo Usa-Iran / gli ultimi ostacoli
La Stampa: Putin colpisce Kiev e sfida l’Ue
Il Sole 24 Ore: Giovani, qualità della vita al top a Bolzano
Il Messaggero: Usa-Iran, la firma slitta
Il Giornale: Islamici al voto in massa / Pullman di Allah / e propaganda ai seggi
Qn: Usa-Iran, slitta la firma / Teheran: questioni irrisolte
Il Fatto: Manette e stangata ai giudici; / Nordio fa esplodere le destre
Leggo: Tripudio giallorosso
Libero: La Flottilla dei miracoli
La Verità: Trovati video del terrore / nel cellulare di El Koudri
Il Mattino: Usa-Iran, frenata sull’accordo
il Quotidiano del Sud: La guerra eterna / che mina / la democrazia / di Israele
Domani: Iran-Usa, Trump rallenta l’accordo / Israele vuole la «libertà d’attacco»









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