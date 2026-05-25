Marsala, Toponomastica femminile: "Bloccata l'intitolazione di un piazzale a Nilde Iotti"

Dura presa di posizione dell’associazione nazionale Toponomastica femminile APS-ETS contro il blocco dell’intitolazione di un piazzale di Marsala all’Onorevole Nilde Iotti.
L’associazione parla apertamente di “censura istituzionale” e di “violenza culturale contro la memoria storica delle donne”, dopo quanto denunciato pubblicamente da Matilde Sciarrino, componente della Commissione Toponomastica del Comune di Marsala.
Secondo quanto riferito, l’iter per dedicare un’area adiacente al nuovo Tribunale alla storica esponente politica era già stato approvato dalla Prefettura, ma la cerimonia sarebbe stata congelata dall’amministrazione comunale per ragioni ritenute “puramente ideologiche”. Alla base dello stop, secondo Toponomastica femminile, ci sarebbe il timore che durante l’inaugurazione potessero essere intonati canti partigiani come “Bella ciao”.
L’associazione sottolinea inoltre il contrasto con la rapida approvazione di uno spazio pubblico dedicato a Bettino Craxi, evidenziando come a Marsala esista ancora “un drammatico deserto di nomi femminili” nella toponomastica cittadina.
Nel comunicato, Toponomastica femminile ricorda il ruolo storico di Nilde Iotti, definita “Madre Costituente, staffetta partigiana e prima donna nella storia d’Italia a ricoprire la terza carica dello Stato”, avendo guidato la Camera dei Deputati per oltre dodici anni. “Considerare la sua figura divisiva o secondaria – si legge – significa voler cancellare il contributo fondamentale delle donne alla nascita della nostra democrazia”.
L’associazione evidenzia anche che la toponomastica “non è una semplice catalogazione stradale, ma il riflesso dei valori in cui una comunità si riconosce”, definendo “pericoloso” il precedente rappresentato dal veto su una figura istituzionale di tale rilievo, nonostante il via libera prefettizio e la disponibilità della stessa Sciarrino a sostenere privatamente le spese per le targhe.
Toponomastica femminile, impegnata da anni nella battaglia per ridurre il divario di genere nelle intitolazioni delle strade italiane, chiede ora al sindaco di Marsala e all’amministrazione comunale di chiarire la vicenda e di procedere “senza ulteriori indugi” all’inaugurazione del piazzale dedicato a Nilde Iotti.
“La storia delle donne che hanno fatto l’Italia – conclude l’associazione – non può essere ostaggio di calcoli elettorali o di fobie ideologiche”.