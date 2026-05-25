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Elezioni

» Amministrative 2026
25/05/2026 06:00:00

Marsala, una poltrona per quattro. Elezioni, il giorno della verità

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Oggi è il giorno decisivo delle amministrative: quello dello scrutinio.

 

Si voterà fino alle 15.00, poi inizierà ufficialmente lo spoglio delle schede nei seggi. Da quel momento, lentamente, prenderà forma il nuovo quadro politico della città di Marsala.. Si comprenderà quale direzione avranno scelto gli elettori e quale sarà il volto della prossima amministrazione comunale.

 

La giornata si preannuncia lunga e carica di tensione. Nelle sedi dei comitati elettorali e tra i candidati al Consiglio comunale si attenderà con prudenza l’arrivo dei primi dati. Ogni sezione scrutinata potrà cambiare equilibri, alimentare speranze o ridimensionare aspettative.

 

Quella che si è chiusa è stata una campagna elettorale giocata molto sul rapporto diretto con i cittadini e sulla presenza costante sui social. Una campagna che ha messo al centro temi cruciali per Marsala: servizi, decoro urbano, turismo, viabilità, periferie, giovani e prospettive di sviluppo.

 

Oggi, però, il tempo della propaganda lascia spazio ai numeri. Saranno le urne a stabilire chi guiderà la città nei prossimi anni e quale composizione avrà il nuovo Consiglio comunale.

 

L’attenzione sarà concentrata non solo sulla corsa alla carica di sindaco, ma anche sulla battaglia delle preferenze, decisiva per determinare gli eletti tra le liste in campo. Per molti candidati sarà una lunga attesa vissuta tra telefonate, aggiornamenti continui e risultati provenienti dai seggi.

 

Da oggi si apre una nuova fase politica. Qualunque sarà il risultato finale, dalle urne emergerà un’indicazione chiara: quella della volontà popolare. E sarà da lì che dovrà ripartire il futuro amministrativo della città.

 

 

La legge elettorale

 

Si vota a Marsala con il sistema proporzionale previsto per i Comuni superiori ai 15 mila abitanti. Il Consiglio comunale è composto da 24 consiglieri. Se un candidato sindaco vince al primo turno, cioè raggiunge il 40% dei voti validi, alla coalizione collegata scatta il premio di maggioranza, che garantisce almeno il 60% dei seggi in Consiglio comunale, cioè almeno 15 consiglieri di maggioranza.

Il numero può variare in base al risultato proporzionale delle liste. Si ricordi infatti che nel 2020 la coalizione a sostegno del candidato sindaco Massimo Grillo arrivò addirittura a 21 consiglieri su 24.

 

I quattro candidati

 

In ordine di estrazione sulla scheda elettorale, i candidati sono: Andreana Patti con 7 liste, Giulia Adamo con 6 liste, Massimo Grillo con 4 liste e Leonardo Curatolo con una sola lista.

Se nessuno dei quattro dovesse raggiungere la soglia del 40%, si andrà al ballottaggio tra i due più votati.

In questa tornata elettorale incideranno molto il voto disgiunto e l’astensione.

Il dato politico più evidente riguarda la frammentazione del centrodestra. L’elettorato moderato e conservatore si presenta infatti diviso tra il sostegno a Giulia Adamo e quello a Massimo Grillo, due figure che intercettano aree politiche e sensibilità differenti ma che parlano, in parte, allo stesso bacino elettorale.

Diverso lo scenario nel campo progressista, dove il consenso appare più compatto attorno alla candidatura di Andreana Patti. A sinistra, infatti, la partita sembra concentrarsi soprattutto sulla capacità della coalizione di consolidare il proprio elettorato e trasformare il voto identitario in una presenza forte dentro il prossimo Consiglio comunale.

 

La diretta

 

Dalle ore 15.00 di oggi parte la maratona elettorale di Tp24-Rmc 101. Risultati in tempo reale, collegamenti dai comitati, interviste ai candidati.

 









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