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Elezioni

» Amministrative 2026
25/05/2026 16:40:00

Marsala, Patti verso la vittoria. Proiezioni oltre il 40%

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779720146-0-marsala-patti-verso-la-vittoria-proiezioni-oltre-il-40.jpg

Ore 16,30. - Il trend, con il passare dei minuti, sembra consolidarsi: Andreana Patti resta avanti, Massimo Grillo insegue, mentre Giulia Adamo appare più staccata nelle prime sezioni scrutinate.

 

Ma lo spoglio si sta rivelando più complicato del previsto. Dai seggi arrivano infatti segnalazioni di numerose schede contestate: nomi scritti male, preferenze fuori dallo spazio previsto, segni poco chiari o apposti in maniera irregolare. Un caos che rischia di rallentare ulteriormente le operazioni e che lascia prevedere una lunga scia di contestazioni e verifiche.

 

Intanto alla redazione di Tp24 continuano ad arrivare i dati raccolti direttamente dai seggi. E le primissime proiezioni, ancora prudentissime, indicano Andreana Patti sopra la soglia decisiva del 40%. Al momento la candidata del “campo larghissimo” oscillerebbe tra il 42% e il 44%.

 

Nel comitato di Giulia Adamo si continua comunque a mantenere un atteggiamento combattivo. Eleonora Lo Curto si dice fiduciosa e speranzosa sul risultato finale della candidata del centrodestra: “Il centrodestra diviso favorisce il candidato della sinistra — dice — e per quanto ci riguarda Grillo da parte nostra non era votabile”.

 

Parole che raccontano bene il clima politico di queste elezioni marsalesi: un centrodestra spaccato che rischia di pagare il conto proprio nel giorno decisivo.

 









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