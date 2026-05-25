Marsala al voto: le prime schede dicono Patti

25/05/2026 15:36:00

È iniziato lo scrutinio e, almeno nelle primissime schede aperte nei seggi di Marsala, le indiscrezioni della vigilia sembrano trovare conferma.

Andreana Patti appare avanti nelle prime sezioni scrutinate ed è, al momento, la candidata più votata. Naturalmente siamo ancora alle battute iniziali dello spoglio, ma il dato che emerge dai primi verbali e dalle telefonate che arrivano dai rappresentanti di lista conferma il clima percepito negli ultimi giorni di campagna elettorale.

Dietro di lei, almeno per ora, è testa a testa tra Massimo Grillo e Giulia Adamo. Il punto decisivo sarà capire quale distanza separa i due inseguitori dalla candidata del “campo larghissimo” e soprattutto se Patti riuscirà davvero a superare la soglia del 40%, evitando così il ballottaggio.

Intanto dai seggi arriva un’altra indicazione importante: i presidenti stanno procedendo allo scrutinio delle schede una ad una in maniera completa, verificando contemporaneamente voto al sindaco, liste e preferenze. Una scelta che rende il conteggio più preciso ma inevitabilmente più lento.

Tradotto: sarà uno spoglio lungo. Molto lungo. E a Marsala, quando i tempi si allungano, aumentano anche ansia, telefonate, proiezioni improvvisate e conteggi paralleli fatti nei comitati elettorali.



