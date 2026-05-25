Grillo riconosce la sconfitta: "Buon lavoro ad Andreana Patti"

25/05/2026 19:47:00

Ore 19,43. Lo scrutinio procede lentamente ma il quadro politico è ormai definito. Restano 22 sezioni da scrutinare, ma la vittoria di Andreana Patti appare ormai certificata anche dagli avversari.

Con 58 sezioni scrutinate su 80, i dati aggiornati confermano:

Andreana Patti: 50,7% — 10.111 voti

— 10.111 voti Massimo Grillo: 33,6% — 6.701 voti

— 6.701 voti Giulia Adamo: 14,8% — 2.947 voti

— 2.947 voti Leonardo Curatolo: 0,9% — 178 voti

C’è adesso grande attesa per la conferenza stampa del sindaco uscente Massimo Grillo, che intanto, con un post pubblicato sui social, ha già riconosciuto la vittoria della Patti.

Nel frattempo la nuova sindaca è arrivata al Palazzo Comunale accompagnata da un lungo e festoso corteo di sostenitori. Cori, bandiere, applausi e telefoni accesi hanno accompagnato il percorso fino a Piazza della Repubblica, in una Marsala che già vive il clima del cambio di amministrazione.



