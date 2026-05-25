Tonno rosso illegale, sequestrati 12 esemplari a San Vito

Dodici esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di circa 1.800 chili, sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera durante un controllo a San Vito Lo Capo.
L’intervento è stato effettuato giovedì notte dai militari della Capitaneria di porto di Trapani, nell’ambito delle attività di vigilanza sul rispetto della normativa relativa alla pesca e al trasporto del tonno rosso.
Il pesce è stato trovato a bordo di un furgone, privo della documentazione necessaria ad attestarne la provenienza. Per il conducente del mezzo è scattata una sanzione amministrativa di 2.066,67 euro.
Il tonno sequestrato è stato affidato agli uffici competenti dell’Asp di Palermo per le analisi previste, in particolare per verificare l’eventuale presenza di istamina, sostanza che può provocare intossicazioni alimentari.
L’operazione rientra nei controlli coordinati dalla Direzione Marittima di Palermo per contrastare la pesca non consentita e tutelare la filiera regolare del pescato.