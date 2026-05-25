"L'olio delle contrade siciliane", a Castelvetrano la sesta edizione della rassegna degli extravergine

25/05/2026 18:00:00

Si è svolta nella cornice dell’agriturismo Agriturismo Carbona di Castelvetrano la sesta edizione della rassegna dedicata agli oli extravergine “L’olio delle contrade siciliane”, manifestazione organizzata da Asprol Selinunte insieme a un gruppo di selezionatori qualificati.

L’edizione 2026 ha registrato la partecipazione di 23 aziende olivicole provenienti da diverse aree dell’isola, confermando la crescita dell’iniziativa che, rispetto alle precedenti edizioni, ha ampliato il confronto a tutto il territorio regionale.

Ad aprire la serata è stato il saluto del comitato organizzatore agli oltre cinquanta ospiti presenti. Mimmo Di Bella, presidente del comitato, ha ripercorso le tappe della rassegna spiegando come, su indicazione della giuria della passata edizione, l’evento abbia esteso gli inviti alle aziende siciliane, trasformando così la storica rassegna “L’olio delle contrade selinuntine” nell’attuale “L’olio delle contrade siciliane”.

Una scelta che, come sottolineato dal vicepresidente Nino Sancetta, ha portato alla partecipazione di nuove aziende provenienti da Marsala, Castellammare del Golfo, Sciacca, San Biagio Platani e Modica. La giuria ha selezionato 45 campioni suddivisi nelle categorie convenzionale, bio, Dop e Igp Sicilia.

Alla manifestazione erano presenti anche rappresentanti istituzionali del territorio. L’ingegnere Valeria Battaglia, vicesindaco di Partanna, ha evidenziato il valore di iniziative capaci di stimolare il miglioramento qualitativo del comparto, mentre il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha posto l’accento sulle potenziali sinergie regionali nel settore olivicolo. La serata è proseguita con una prova d’assaggio dei campioni da parte dei rappresentanti delle aziende partecipanti, in un confronto diretto con le valutazioni espresse dalla giuria.

I vincitori

Per la categoria “Fruttato intenso” primo posto all’Oleificio Sant’Anna di Marsala, seguito dall’azienda agricola Licata Valeria di San Biagio Platani e dalla società agricola Carbona.

Nel “Fruttato medio” successo per l’azienda agricola Lombardo Francesco di Campobello di Mazara, davanti all’azienda agricola Turnaturi Carmela di Castelvetrano e all’azienda agricola Norfo Antonio di Castellammare del Golfo.

Per il “Fruttato leggero” primo posto all’azienda agricola Gli Ulivi di Gina di Campobello di Mazara. Seconda classificata la società agricola Terre in Fiore di Castelvetrano, mentre al terzo posto si sono classificate ex aequo l’azienda agricola Le Antiche Macine di Sciacca e l’azienda agricola Centonze Antonino di Castelvetrano.

Nella sezione “Bio” si è imposta ancora l’Oleificio Sant’Anna, davanti all’azienda agricola Licata Valeria e all’azienda agricola Lombardo Francesco.

Per la categoria “Dop” primo posto all’azienda agricola Turnaturi Carmela di Castelvetrano, seguita dall’azienda agricola Moceri Giuseppe di Campobello di Mazara. Terzo posto ex aequo per la società agricola Carbona e per l’azienda agricola Centonze Antonino.

Nella sezione “Igp” vittoria della società agricola Carbona, davanti alla società agricola Terre in Fiore e all’azienda agricola Norfo Antonio, entrambe seconde classificate. Terzo posto per l’azienda agricola Centonze Antonino.

Una menzione speciale è stata assegnata ai tre frantoi che hanno registrato il maggior numero di aziende partecipanti e premiate: il Frantoio Bontagri di Castelvetrano, l’Oleificio Asaro di Partanna e il Frantoio Fratelli Bascio di Campobello di Mazara.

All’azienda agricola Centonze Antonino è stata inoltre attribuita una “Gran Menzione” per la partecipazione costante a tutte le edizioni della rassegna. Il riconoscimento è stato consegnato a Giacomo Centonze, rappresentante della quarta generazione della famiglia impegnata nel settore olivicolo.

A tutte le aziende partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione. Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto all’Associazione Nazionale Città dell’Olio per il patrocinio gratuito concesso alla manifestazione.



