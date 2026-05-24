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Sport

» Volley
24/05/2026 09:30:00

Al Marsala Volley arriva la centrale Maria Marcuzzi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/al-marsala-volley-arriva-la-centrale-maria-marcuzzi-450.jpg

 Il mercato in entrata del Marsala Volley prosegue con ritmo serrato, puntando su talenti emergenti pronti a consacrarsi nel palcoscenico della Serie A2. Il sodalizio lilibetano ufficializza oggi l'ingaggio della centrale udinese Maria Marcuzzi, classe 2004, che va a rinforzare il reparto delle centrali sotto la guida di Coach Guadalupi. Nonostante la giovane età, Maria Marcuzzi vanta un curriculum di assoluto spessore, costruito attraverso solide stagioni nel panorama nazionale della Serie B1. La sua formazione pallavolistica affonda le radici nel vivaio friulano, con le esperienze giovanili vissute tra la Rizzi Volley ed il Team Pavia di Udine, tappe fondamentali che ne hanno forgiato il carattere e la visione di gioco. Negli ultimi anni, la giocatrice ha intrapreso un percorso di maturazione tecnica che l'ha vista protagonista in piazze competitive. Dopo l'esperienza al Volley Noventa, Marcuzzi ha vestito la maglia dell'Aduna Padova nella stagione 2024/25, per poi confermarsi nell'ultimo campionato tra le fila della Volley Group Schio. L'approdo a Marsala rappresenta per lei il naturale salto di qualità, una sfida ambiziosa per misurarsi finalmente con la Serie A2.

L’arrivo di Maria Marcuzzi si inserisce in una strategia di mercato oculata ed ambiziosa, volta a costruire un roster capace di interpretare al meglio il gioco tecnico e dinamico richiesto da Coach Guadalupi. La centrale friulana trova un ambiente già galvanizzato dagli ultimi significativi movimenti di mercato: la conferma della capitana Giulia Caserta, l'affidabilità di Luna Cicola, il ritorno dell'opposto Federica Nonnati, la classe della schiacciatrice Elisa Bole e l'importante rinnovo di Erin Grippo compongono, insieme alla continuità in panchina dell'Assistant Coach Lucio Tomasella, una base solida e di alto profilo.

“Ringrazio molto la società per la fiducia e per avermi dato questa grande opportunità dichiara la giocatrice. Sono carica per questa nuova esperienza e pronta a dare tutto in campo, crescere insieme alla squadra e raggiungere nuovi obiettivi. Non vedo l’ora di iniziare questa stagione insieme, ci vediamo presto in palestra”.
 



Volley | 2026-05-24 09:30:00
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