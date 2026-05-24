Trapani, alla Lega Navale arriva il Vela Day 

24/05/2026 09:11:00

Per due giorni Trapani proverà a guardare il mare dalla prospettiva di una barca a vela.

Sabato 30 e domenica 31 maggio la Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani aderirà al “Vela Day 2026”, l’iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Vela per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie al mondo della vela e della cultura marinaresca.

L’evento, sostenuto da Kinder Joy of Moving e organizzato in contemporanea in centinaia di circoli italiani affiliati FIV, si svolgerà sabato 30 maggio dalle 10 alle 17 e domenica 31 maggio dalle 10 alle 13. La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti a partire dai sei anni, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per due giornate il porto e il mare di Trapani diventeranno così un laboratorio a cielo aperto dedicato allo sport, all’educazione ambientale e alla scoperta della navigazione a vela. I partecipanti potranno prendere parte ad attività introduttive, prove pratiche sulle imbarcazioni delle classi Optimist e Laser e uscite in mare seguiti dagli istruttori federali Turi Maugeri e Sabrina Pollici, con il supporto dei soci e dei volontari della sezione trapanese della Lega Navale.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale #provalavela, nato con l’obiettivo di rendere la vela sempre più accessibile e di contrastare l’idea che si tratti di uno sport riservato a pochi. Un messaggio che la sezione di Trapani rilancia con forza, puntando soprattutto sul coinvolgimento dei più giovani.

"Con il Vela Day vogliamo aprire ancora di più la nostra sede e il nostro mare ai ragazzi e alle famiglie del territorio", spiega Giampiero Musmeci, consigliere alle attività sportive della LNI Trapani. "La vela non è uno sport elitario, come spesso si pensa, ma una disciplina accessibile, educativa e profondamente formativa".

Sulla stessa linea il vicepresidente Gianvito Ciulla, che sottolinea il valore educativo dell’iniziativa: "Partecipare a un progetto nazionale come questo significa promuovere inclusione, partecipazione e cultura del mare. La vela insegna rispetto delle regole, spirito di squadra e disciplina".

Negli ultimi anni la vela giovanile sta vivendo una fase di rilancio anche in Sicilia, grazie alle attività dei circoli affiliati alla Federazione Italiana Vela e alle iniziative dedicate alla formazione sportiva e ambientale.

In un territorio come quello trapanese, storicamente legato al mare, il Vela Day punta così a diventare anche un’occasione per rafforzare il rapporto tra i più giovani e la cultura marinaresca locale.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 339 1181598.



