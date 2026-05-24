Petrosino: nuovo direttivo per l'Associazione Nazionale Carabinieri

24/05/2026 02:00:00

Nuovo direttivo per la Sezione di Petrosino dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il Brigadiere in congedo Sebastiano Buffa è stato nominato presidente della sezione, insieme al rinnovo del Consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il prossimo mandato.

La nomina arriva in un anno particolarmente significativo per la sezione petrosilena, che celebra i 50 anni dalla fondazione, confermando una presenza storica al servizio del territorio e della comunità locale.

L’Associazione Nazionale Carabinieri svolge attività sociali, culturali e di volontariato, promuovendo i valori dell’Arma, il senso civico, la legalità e la solidarietà. Nel corso degli anni la sezione di Petrosino ha rappresentato un punto di riferimento per la cittadinanza, attraverso iniziative associative, attività di supporto alla comunità e collaborazione con le istituzioni locali.

Il neo presidente Sebastiano Buffa e il nuovo Consiglio direttivo hanno ringraziato i soci per la fiducia ricevuta, confermando l’impegno a proseguire le attività dell’associazione nel segno della continuità, dello spirito di servizio e dell’attenzione verso il territorio.



