Marsala piange Peppino Clemente, il pediatra dal grande cuore

Marsala piange il dottor Peppino Clemente, pediatra amatissimo, per anni primario di Pediatria all’ospedale “Paolo Borsellino”. Si è spento dopo una lunga malattia, affrontata con dignità e coraggio.
Per tanti marsalesi Clemente non è stato soltanto un medico. È stato una presenza sicura, una voce calma nelle notti di paura, un riferimento per genitori preoccupati e bambini da rassicurare.
La sua professione l’ha vissuta come una missione. Sempre disponibile, attento, umano, capace di unire competenza e dolcezza. In tanti ricordano la sua generosità, le visite fatte senza guardare l’orologio, l’aiuto offerto anche gratuitamente a chi ne aveva bisogno.
Il “dottor Peppino”, come lo chiamavano tutti, apparteneva a quella medicina fatta di ascolto, presenza e fiducia. Una medicina in cui il sorriso valeva quasi quanto la terapia.
La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità marsalese. Lascia la moglie Rossella, i due figli e i tanti amici che gli hanno voluto bene.
A loro va l’abbraccio della redazione di Tp24.