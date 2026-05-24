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Se ne sono andati

Se ne sono andati
24/05/2026 11:56:00

Marsala piange Peppino Clemente, il pediatra dal grande cuore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-05-2026/1779616734-0-marsala-piange-peppino-clemente-il-pediatra-dal-grande-cuore.jpg

Marsala piange il dottor Peppino Clemente, pediatra amatissimo, per anni primario di Pediatria all’ospedale “Paolo Borsellino”. Si è spento dopo una lunga malattia, affrontata con dignità e coraggio.

 

Per tanti marsalesi Clemente non è stato soltanto un medico. È stato una presenza sicura, una voce calma nelle notti di paura, un riferimento per genitori preoccupati e bambini da rassicurare.

 

La sua professione l’ha vissuta come una missione. Sempre disponibile, attento, umano, capace di unire competenza e dolcezza. In tanti ricordano la sua generosità, le visite fatte senza guardare l’orologio, l’aiuto offerto anche gratuitamente a chi ne aveva bisogno.

 

Il “dottor Peppino”, come lo chiamavano tutti, apparteneva a quella medicina fatta di ascolto, presenza e fiducia. Una medicina in cui il sorriso valeva quasi quanto la terapia.

 

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità marsalese. Lascia la moglie Rossella, i due figli e i tanti amici che gli hanno voluto bene.

 

A loro va l’abbraccio della redazione di Tp24.


Se ne sono andati | 2026-05-23 19:07:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/addio-ad-adelchi-bettio-250.jpg

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