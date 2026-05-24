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Sport

» Pallamano
24/05/2026 20:22:00

L'Handball Erice è Campione d'Italia

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Questa volta non è un sogno sfiorato, non è un rimpianto da masticare amaro. Questa volta è pura, gloriosa realtà: l’Handball Erice è Campione d’Italia.

Le Arpie compiono il capolavoro definitivo, espugnano il campo del Salerno anche in gara-2 della finale scudetto e cuciono sul petto quel Tricolore che negli ultimi tre anni era sfuggito sempre sul più bello.

Una scommessa vinta, un cerchio che si chiude. Erice riporta lo scudetto della pallamano femminile in Sicilia a distanza di ben 24 anni dall’ultima volta (quando a trionfare fu la De Gasperi Enna nel 2002), iscrivendo il proprio nome nell’albo d'oro del grande sport accanto a quello dell'Eos Siracusa, pioniera delle siciliane nel 2000.
 

Gara-2 a Salerno è stata una battaglia epica, esattamente come ci si aspettava alla vigilia. Le campane, con le spalle al muro e l'obbligo assoluto di vincere, sono partite a tavoletta, aggredendo il match e chiudendo il primo tempo avanti sul 13-10.

Ma le Arpie, quest'anno, hanno una corazza d'acciaio. Nel momento più difficile, Erice non si è disunita. Compatte, feroci e lucide, le ragazze hanno ricucito lo strappo punto su punto, agganciando il Salerno e piazzando il sorpasso decisivo nel finale. Il tabellone alla sirena recita 22-20 (dopo il 24-22 di gara-1): è il bis perfetto, è il delirio neroverde.
 

A trascinare la squadra in terra campana è stata una monumentale Cabral, autrice di ben 7 reti, supportata dalle giocate chirurgiche di Do Nascimento, Niakata e Ahanda (3 gol a testa).
 

Subito dopo il fischio finale è esplosa la festa in campo e sugli spalti, guidata dal deus ex machina della società, il patron Norbert Biasizzo, visibilmente emozionato per un traguardo inseguito con investimenti, programmazione e tanto cuore.

Con questo Scudetto, l'Handball Erice completa un palmarès da vera big del panorama nazionale, che conta già tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.









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