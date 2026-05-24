Travolta da un’auto mentre porta a spasso il cane: muore avvocata

24/05/2026 08:06:00

Una passeggiata mattutina con il cane, come tante altre. Poi, in pochi istanti, la tragedia. È morta così a Palermo Laura Catania, avvocata di 54 anni molto conosciuta nel capoluogo siciliano, investita da un’auto in via Imperatore Federico.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stata travolta da una Volkswagen in transito. L’impatto è stato violentissimo: la professionista sarebbe stata sbalzata contro il parabrezza dell’auto, riportando un gravissimo trauma cranico.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale Ospedale Villa Sofia. I medici hanno tentato a lungo di salvarle la vita, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Laura Catania è morta poco dopo il ricovero.

Chi era Laura Catania

Laura Catania era un’avvocata del foro di Palermo, stimata dai colleghi non solo per la preparazione professionale ma anche per le sue qualità umane. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente negli ambienti giudiziari e forensi della città, lasciando sgomento e dolore.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati hanno espresso vicinanza alla famiglia, ricordando la collega come una professionista preparata, gentile e sensibile.

Anche colleghi e amici hanno voluto ricordarla con messaggi affidati ai social, sottolineando la disponibilità e l’umanità che l’avevano resa una persona benvoluta da tutti.

Indagini sull’incidente

Sul luogo dell’investimento sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Saranno gli accertamenti a chiarire eventuali responsabilità e la velocità a cui procedeva il veicolo al momento dell’impatto.

L’ennesima tragedia della strada che riaccende il tema della sicurezza per i pedoni nelle grandi città, dove attraversare sulle strisce, troppo spesso, non basta più a sentirsi al sicuro.



