Grave incidente sul lungomare di Mazara: tredicenne investita sulle strisce

24/05/2026 20:17:00

Una passeggiata sul lungomare si è trasformata in un dramma. Una ragazzina di 13 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un’auto nella tarda serata di ieri a Mazara del Vallo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 sul lungomare San Vito, nel primo tratto della strada. La giovane, di origini tunisine, stava attraversando sulle strisce pedonali insieme a familiari e amici quando è stata travolta da una vettura proveniente dal centro città.

Alla guida dell’auto c’era un giovane automobilista che, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso.

I soccorsi e il trasferimento a Palermo

I primi ad aiutare la tredicenne sono stati alcuni presenti sul posto, che hanno immediatamente chiamato il 118. I sanitari, arrivati rapidamente sul lungomare, hanno trasportato la ragazza all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I medici hanno riscontrato diverse fratture alle costole e alle gambe, numerose contusioni e una grave emorragia interna.

Dopo un primo delicato intervento chirurgico d’urgenza, è stato disposto il trasferimento all’ISMETT di Palermo, dove la giovane è stata sottoposta ad altri due complessi interventi per lesioni al fegato, ai polmoni e alla milza.

Attualmente la ragazza si trova ricoverata in condizioni critiche ed è in coma farmacologico.

Indagano i carabinieri

Per consentire i soccorsi e i rilievi, il traffico sul lungomare San Vito è rimasto rallentato per diverse ore.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto.



