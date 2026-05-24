Auto in fiamme sulla A29

24/05/2026 17:57:00

Auto in fiamme sull’A29 verso Palermo: traffico bloccato prima dello svincolo di Terrasini.

Momenti di paura sull’autostrada A29, in direzione Palermo, dove una Range Rover ha preso fuoco poco prima dello svincolo di Terrasini.

L’incendio è divampato mentre il veicolo era in marcia. Secondo le prime informazioni raccolte, gli occupanti dell’auto sono riusciti ad abbandonare il mezzo in tempo, prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. Nessuno, fortunatamente, sarebbe rimasto ferito.

L’episodio ha provocato pesanti rallentamenti e il blocco del traffico lungo il tratto autostradale in direzione Palermo, con code e disagi per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo.

Restano da chiarire le cause dell’incendio.



