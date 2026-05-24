Marsala al voto, affluenza in crescita: alle 12 ha votato il 12,41%

Primo dato sull’affluenza a Marsala, dove oggi, 24 maggio, si vota per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale.
Alle ore 12 ha votato il 12,41% degli aventi diritto.
Il confronto con le precedenti amministrative segnala una partecipazione in aumento: cinque anni fa, il 4 ottobre 2020, alla stessa ora aveva votato il 10,46% degli elettori.
L’aumento è di quasi due punti percentuali: +1,95%. Un dato ancora parziale, naturalmente, ma che indica una partenza più vivace rispetto alla scorsa tornata.
I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Poi comincerà lo spoglio. Tp24 seguirà tutti gli aggiornamenti in diretta.