Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
24/05/2026 12:36:00

Marsala al voto, affluenza in crescita: alle 12 ha votato il 12,41%

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-05-2026/1779619200-0-marsala-al-voto-affluenza-in-crescita-alle-12-ha-votato-il-12-41.jpg

Primo dato sull’affluenza a Marsala, dove oggi, 24 maggio, si vota per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale.

 

Alle ore 12 ha votato il 12,41% degli aventi diritto.

 

Il confronto con le precedenti amministrative segnala una partecipazione in aumento: cinque anni fa, il 4 ottobre 2020, alla stessa ora aveva votato il 10,46% degli elettori.

 

L’aumento è di quasi due punti percentuali: +1,95%. Un dato ancora parziale, naturalmente, ma che indica una partenza più vivace rispetto alla scorsa tornata.

 

I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Poi comincerà lo spoglio. Tp24 seguirà tutti gli aggiornamenti in diretta.









Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...