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» Dai Comuni
24/05/2026 13:30:00

Mazara, acceso il nuovo impianto di illuminazione in via Monte Cervino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/mazara-acceso-il-nuovo-impianto-di-illuminazione-in-via-monte-cervino-450.jpg

È entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione della via Monte Cervino, popolosa arteria del quartiere Trasmazaro a Mazara del Vallo. A renderlo noto è stato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Gasparino Giacalone.

I lavori per la realizzazione del nuovo impianto sono durati circa quattro mesi ed erano finalizzati al miglioramento dell’illuminazione pubblica e all’efficientamento energetico della zona.

 

Ad eseguire l’intervento è stata l’impresa IG Costruzioni srl di Cinisi, aggiudicataria dell’appalto con un ribasso del 37,64% sull’importo a base d’asta di 141.839,18 euro. Direttore dei lavori è stato il geometra Salvatore Ferrara dell’Ufficio tecnico comunale, mentre il progetto è stato curato dall’architetto Vincenzo Di Fede.

L’opera è stata finanziata dal Ministero dell’Interno attraverso fondi destinati all’efficientamento energetico.









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