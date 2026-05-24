Marsala, un milione di euro dal Ministero dell'Interno per i servizi educativi nelle scuole d'infanzia

Con Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con altri Dicasteri, è stato assegnato al Comune di Marsala il contributo di oltre 1 milione e 300 mila euro per migliorare i servizi nelle scuole dell'infanzia.
In particolare, già nell’annualità corrente, gli asili nido del territorio comunale potranno migliorare l'offerta educativa sia in termini di incremento della popolazione scolastica (171 piccoli utenti) che con riguardo all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi dell'infanzia.