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» Dai Comuni
24/05/2026 00:44:00

 La Talea dell'Albero Falcone piantumata alle Tenute Rapitalà

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/la-talea-dell-albero-falcone-piantumata-alle-tenute-rapitala-450.jpg

Presso le tenute Rapitalà di Camporeale, il Vice sindaco del Comune di Alcamo, Alberto Donato ha preso parte alla cerimonia di piantumazione della “Talea dell’Albero Falcone da parte del Reparto Biodiversità dei Carabinieri di Reggio Calabria.  

 

“E’ stato un onore partecipare presso il giardino della Cantina Rapitalà alla piantumazione della giovane pianta che porta con sé il desiderio di futuro in nome della memoria, perché l’albero Falcone è la pianta davanti la casa del giudice divenuta un simbolo dell’antimafia”. Afferma il vicesindaco Alberto Donato.
  
La talea, ospitata nel giardino di Tenuta Rapitalà, apparterrà a tutti coloro che in Sicilia coltivano l’uva e producono vino sposando i valori della legalità e della libertà; mentre la piantumazione del giovane albero è stata affidata alle cure degli studenti dell’Istituto agrario di Marsala.
 

 









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