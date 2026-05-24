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Cronaca
24/05/2026 22:23:00

Turista tedesca colta da malore allo Zingaro: salvata con l’elicottero dell’Aeronautica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/turista-tedesca-colta-da-malore-allo-zingaro-salvata-con-l-elicottero-dell-aeronautica-450.jpg

Momenti di paura alla Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, dove una turista tedesca è stata soccorsa dopo essere stata colta da un grave malore lungo il sentiero, nei pressi del Museo dell’Intreccio Mediterraneo.

L’allarme è scattato nel pomeriggio ed è stato lanciato dal Nucleo di Vigilanza della Riserva e dalla centrale operativa del 118 di Palermo. La donna presentava un importante trauma cranico ed era in evidenti condizioni di debilitazione. Una situazione delicata, resa ancora più complessa dalla zona impervia, difficilmente raggiungibile con i mezzi ordinari.

A intervenire è stato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare. Da Trapani-Birgi si è alzato in volo un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo.

Individuata la posizione della turista, i soccorritori l’hanno raggiunta prestando le prime cure sul posto. La donna è stata poi recuperata con il verricello e trasferita al campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove è stata affidata ai sanitari del 118.

Un intervento rapido e coordinato in una delle aree naturalistiche più suggestive, ma anche più difficili da raggiungere, della provincia di Trapani.









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