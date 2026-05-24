Marsala, corse folli in via Mazzini: “Auto e moto sfrecciano tra famiglie e bambini”

24/05/2026 10:27:00

Ancora una segnalazione sulla sicurezza stradale nel centro di Marsala. A scrivere a Tp24 è un lettore che denuncia quanto accadrebbe quotidianamente nella centralissima via Mazzini, dove – racconta – auto e moto sfreccerebbero ad alta velocità mettendo a rischio pedoni, famiglie e anziani.

“Si parla tanto di sicurezza a Marsala, inesistente”, scrive il lettore, che descrive una situazione definita “non più normale”, con “vere corse di auto e moto anche da competizione” lungo una strada molto frequentata.

Nel messaggio si fa riferimento anche a segnalazioni già effettuate al 112 e alla necessità di controlli più serrati da parte delle forze dell’ordine. Il lettore propone pattugliamenti continui e posti di controllo in centro storico per contrastare chi trasforma le strade cittadine in piste improvvisate.

“Parliamo di una via attraversata da famiglie, bambini, passeggini e anziani”, sottolinea. E aggiunge, con toni duri ma chiari: “A questi cretini bisognerebbe fare la patente in coriandoli”.

Quello della velocità e delle corse improvvisate nel centro urbano è un tema che torna spesso nelle segnalazioni dei cittadini marsalesi, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, quando traffico e movida rendono ancora più pericolosi certi comportamenti.



