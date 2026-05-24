Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
24/05/2026 10:27:00

Marsala, corse folli in via Mazzini: “Auto e moto sfrecciano tra famiglie e bambini”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/marsala-corse-folli-in-via-mazzini-auto-e-moto-sfrecciano-tra-famiglie-e-bambini-450.jpg

Ancora una segnalazione sulla sicurezza stradale nel centro di Marsala. A scrivere a Tp24 è un lettore che denuncia quanto accadrebbe quotidianamente nella centralissima via Mazzini, dove – racconta – auto e moto sfreccerebbero ad alta velocità mettendo a rischio pedoni, famiglie e anziani.

 

“Si parla tanto di sicurezza a Marsala, inesistente”, scrive il lettore, che descrive una situazione definita “non più normale”, con “vere corse di auto e moto anche da competizione” lungo una strada molto frequentata.

 

Nel messaggio si fa riferimento anche a segnalazioni già effettuate al 112 e alla necessità di controlli più serrati da parte delle forze dell’ordine. Il lettore propone pattugliamenti continui e posti di controllo in centro storico per contrastare chi trasforma le strade cittadine in piste improvvisate.

 

“Parliamo di una via attraversata da famiglie, bambini, passeggini e anziani”, sottolinea. E aggiunge, con toni duri ma chiari: “A questi cretini bisognerebbe fare la patente in coriandoli”.

 

Quello della velocità e delle corse improvvisate nel centro urbano è un tema che torna spesso nelle segnalazioni dei cittadini marsalesi, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, quando traffico e movida rendono ancora più pericolosi certi comportamenti.









Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...