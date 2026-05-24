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Elezioni

» Amministrative 2026
24/05/2026 07:44:00

Marsala al voto, è il grande giorno: tutto quello che c’è da sapere su come si vota

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-05-2026/marsala-al-voto-e-il-grande-giorno-tutto-quello-che-c-e-da-sapere-su-come-si-vota-450.jpg

È il giorno del voto. Dopo settimane di comizi, dirette social, polemiche, programmi, promesse e incontri nei quartieri, i marsalesi sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Oggi e domani si vota per le elezioni amministrative 2026, una sfida che segnerà il futuro della città per i prossimi cinque anni.

 

Urne aperte oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio.

 

La sfida per la carica di sindaco vede in campo quattro candidati: l’uscente Massimo Grillo, Andreana Patti, Giulia Adamo e Leonardo Curatolo. Una competizione molto combattuta, che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito politico cittadino tra temi storici — porto, decoro urbano, traffico, periferie — e  questioni come l’area MAB Unesco, il turismo e i servizi.

 

 

Per votare bisogna presentarsi al proprio seggio con documento di identità valido e tessera elettorale. Chi ha smarrito la tessera o ha esaurito gli spazi può rivolgersi all’Ufficio elettorale del Comune, aperto in questi giorni proprio per garantire il rilascio dei duplicati.

 

Ma come si vota? La scheda è di colore azzurro e permette diverse possibilità. Si può votare soltanto il candidato sindaco, tracciando una croce sul nome. Oppure si può votare una lista: in questo caso il voto andrà automaticamente anche al candidato sindaco collegato.

 

C’è poi il cosiddetto voto disgiunto, molto utilizzato nei comuni sopra i 15 mila abitanti: l’elettore può scegliere un candidato sindaco e contemporaneamente una lista collegata a un altro candidato. Un’opzione che, in una competizione così equilibrata, potrebbe avere un peso decisivo.

 

 

 

Gli elettori possono esprimere anche fino a due preferenze per il Consiglio comunale, scrivendo il cognome dei candidati accanto al simbolo della lista scelta. Attenzione però: se si indicano due preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso appartenenti alla stessa lista. Altrimenti la seconda preferenza verrà annullata.

 

I seggi sono distribuiti in tutto il territorio comunale, prevalentemente nelle scuole. Sono previste inoltre sezioni accessibili agli elettori con disabilità e servizi di assistenza predisposti dal Comune.

 

A Marsala si vota con il sistema dei comuni superiori ai 15 mila abitanti: questo significa che un candidato sindaco, per essere eletto al primo turno, deve superare il 40% dei voti validi. Se nessuno dovesse raggiungere questa soglia, si tornerà alle urne per il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Si chiude così una delle campagne elettorali più lunghe e movimentate degli ultimi anni. Adesso, finalmente, parlano le urne.

 









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