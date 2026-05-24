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Elezioni

» Amministrative 2026
24/05/2026 19:57:00

Marsala al voto, cresce l’affluenza: alle 19 ha votato il 37,54%

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-05-2026/1779645537-0-marsala-al-voto-cresce-l-affluenza-alle-19-ha-votato-il-37-54.jpg

Secondo dato sull’affluenza per le elezioni comunali di Marsala. Alle ore 19 di oggi, domenica 24 maggio, ha votato il 37,54% degli aventi diritto.

 

In termini assoluti, si sono recati alle urne 25.650 elettori su 68.320 aventi diritto.

 

Anche in questo caso il dato è superiore rispetto alla precedente tornata amministrativa: nel 2020, alla stessa ora, l’affluenza si era fermata al 34,83%.

 

La giornata elettorale, dunque, conferma una partecipazione più alta rispetto a cinque anni fa. Alle ore 12 aveva votato il 12,41% degli elettori.

 

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio delle schede per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.









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