Marsala al voto, cresce l’affluenza: alle 19 ha votato il 37,54%

Marsala al voto, è il grande giorno: tutto quello che c’è da sapere su come si vota

È il giorno del voto. Dopo settimane di comizi, dirette social, polemiche, programmi, promesse e incontri nei quartieri, i marsalesi sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Oggi e domani si...