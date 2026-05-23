Marsala, successo al Teatro Impero per lo spettacolo di Flavio Insinna

23/05/2026 00:00:00

Successo al Teatro Impero per la chiusura della rassegna teatrale 2025/2026, diretta artisticamente dai fratelli Giuseppe Oddo e Katia Oddo e prodotta dall’Associazione “Si può fare”. A chiudere la stagione è stato lo spettacolo "Gente di Facili Costumi" con Flavio Insinna e Giulia Fiume, con la regia di Luca Manfredi, accolti da un teatro gremito e da lunghi applausi finali che hanno confermato il grande apprezzamento del pubblico per l’intera stagione.

“Anche quest’anno siamo ampiamente soddisfatti del lavoro svolto a Marsala al Teatro Impero – dichiarano Katia e Giuseppe Oddo, curatori dell’intera organizzazione artistica e logistica della rassegna –. Abbiamo registrato un importante aumento degli abbonamenti e una presenza di pubblico sempre più numerosa ai diversi spettacoli in cartellone. Questo ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare a portare a Marsala spettacoli di grande rilievo grazie alla produzione dell'Associazione ‘Si può fare’”.

I direttori artistici hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento agli abbonati e agli spettatori provenienti non solo da Marsala, ma anche da Trapani e dai Comuni limitrofi, che hanno seguito con entusiasmo l’intera programmazione.

“Ringraziamo tutto il pubblico per l’affetto e la fiducia dimostrata. Il calore degli spettatori è stato il vero motore di questa stagione”.

Visto il successo ottenuto sia dalla rassegna di quest’anno sia da quella precedente, ieri sera è stata già presentata in anteprima agli abbonati, attraverso la distribuzione di volantini informativi, la nuova stagione teatrale 2026/2027, che si preannuncia ancora una volta ricca di spettacoli di altissimo livello e grandi nomi del panorama nazionale.

Tra gli artisti annunciati figurano infatti importanti protagonisti della scena teatrale italiana. Il sipario sta per rialzarsi su una nuova stagione di emozioni.



