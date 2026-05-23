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Cultura

» Spettacoli
23/05/2026 13:07:00

Fabio Ingrassia torna su Rai Uno: stasera la finale di “Dalla Strada al Palco - Special”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/fabio-ingrassia-torna-su-rai-uno-stasera-la-finale-di-dalla-strada-al-palco-special-450.jpg

Marsala torna protagonista in prima serata su Rai Uno. Questa sera, sabato 23 maggio, alle 21:30, Fabio Ingrassia sarà tra i protagonisti della serata conclusiva di “Dalla Strada al Palco - Special”, il programma televisivo dedicato agli artisti di strada e ai talenti più sorprendenti del panorama italiano.

 

L’artista marsalese si era conquistato l’accesso alla finale lo scorso mese con una performance che aveva lasciato il segno. In pochi minuti realizzò un ritratto di Mara Venier, stupendo pubblico, conduttori e giuria. Una prova rapidissima e spettacolare che gli valse la vittoria della puntata.

 

Fabio Ingrassia, 36 anni, pittore e disegnatore, vive a Marsala dove è nato e cresciuto. Per lui il disegno non è mai stato un hobby, ma una necessità. Dopo un periodo lontano dall’arte, aveva rimesso mano alle matite scegliendo di inseguire fino in fondo la sua passione.

 

Adesso arriva l’ultimo atto dell’avventura televisiva: la finale su Rai Uno. E in tanti, da Marsala, faranno il tifo per lui davanti alla tv.

 









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