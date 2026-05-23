Alessandro Borghese a Favignana per 4 ristoranti

23/05/2026 14:10:00

A Favignana sbarca Alessandro Borghese. Lo chef e conduttore televisivo è infatti alle Egadi per registrare una nuova puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il celebre format che mette in gara i migliori ristoratori di una città o di un territorio.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, con un messaggio pubblicato sui social: «Benvenuto e grazie ad Alessandro Borghese e a 4 Ristoranti per aver scelto Favignana. Una vetrina straordinaria per i nostri ristoratori, per i prodotti delle Egadi e per l'accoglienza delle nostre isole. Non vediamo l’ora di vedere la puntata!».

La presenza della troupe nelle isole Egadi sta già attirando curiosità tra residenti e turisti. Il programma, negli anni, è diventato una vetrina importante per i territori scelti, capace di valorizzare cucina, tradizioni e peculiarità locali.

Per Favignana e per tutto l’arcipelago delle Egadi sarà dunque un’occasione di promozione nazionale, tra tonno, cous cous, pescato locale e panorami mozzafiato. Resta ora da capire quali saranno i ristoranti protagonisti della sfida culinaria firmata Borghese.



