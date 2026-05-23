L'Handball Trapani centra la finale per la promozione in serie A1

23/05/2026 18:43:00

Tre su tre. La marcia trionfale della Pallamano Trapani alle Final Eight di Chieti per la promozione in serie A1 non conosce ostacoli. Sul parquet del Centro Tecnico Federale, le ragazze allenate da Luca Vitale Alvares hanno liquidato con un perentorio 29-16 le altoatesine del Taufers, blindando il primo posto nel girone A.

Un successo limpido che proietta le granata direttamente alla finalissima di domani mattina alle 10 dove in palio ci sarà il pass d'accesso per la massima serie.

Nonostante la stanchezza per il terzo impegno ravvicinato in meno di settantadue ore, Trapani ha messo in chiaro le cose sin dai primi minuti. Dopo un primo tempo comunque condotto in totale controllo e chiuso sul punteggio di 14-10, la formazione granata ha letteralmente inserito le marce alte nella ripresa.

La solidità difensiva e la fluidità della manovra d'attacco hanno trasformato i secondi trenta minuti in un vero e proprio monologo granata, con il divario che si è dilatato fino al +13 finale.

Una dimostrazione di forza tecnica e di straordinaria tenuta mentale per questo gruppo giovane, capace di dominare il raggruppamento e di confermare l'imbattibilità stagionale nel momento più importante dell'anno.



Domani l'appuntamento con la storia. Alle 10, avendo chiuso il Girone A in vetta a punteggio pieno, la Pallamano Trapani sfiderà la seconda classificata del Girone B (il cui nome emergerà al termine della sessione serale di gare).

La posta in palio è altissima: la vittoria nella semifinale a incrocio garantisce la promozione diretta in Serie A1. Un traguardo che, se centrato, regalerebbe al movimento sportivo trapanese un record straordinario, portando ben due formazioni del territorio a militare contemporaneamente nella massima serie del prossimo campionato.



Trapani ha esordito superando Conversano 28-17 e poi si è ripetuta nella seconsa gara sconfiggendo anche la Leonessa Brescia 29-18. Ora l'ultimo atto che potrebbe regalare un sogno.



